Grande Fratello Vip 4, svelate tre grandi novità (una per gli amanti de Il Collegio) (Di lunedì 6 gennaio 2020) Mancano poche ore all’inizio della quarta edizione del Grande Fratello Vip, in onda a partire da Mercoledì 8 su Canale 5. Alfonso Signorini terrà in mano le redini del reality, sostituendo quindi Ilary Blasi, e al suo fianco avrà come opinionisti Wanda Nara e Pupo. Per quanto riguarda invece i concorrenti che entreranno nella famosa casa di Cinecittà, sono state svelate già le 22 celebrità che si metteranno in gioco. Arrivano però ora alcune succose anticipazioni legate al programma, rivelate da TvBlog.it, che vi andiamo ad elencare. La prima notizia riguarda il televoto che coinvolgerà automaticamente, sin dalla prima puntata, i quattro concorrenti provenienti dalle scorse edizioni del Grande Fratello: Sergio Volpini, Salvo Veneziano, Pasquale Laricchia e Patrick Pugliese infatti andranno immediatamente al ballottaggio e solo due di loro potranno proseguire il ... Leggi la notizia su trendit

