Franco Ciani muore suicida, scrisse “tutti i brividi del mondo” per la Oxa (Di domenica 5 gennaio 2020) È morto Franco Ciani, musicista, cantante autore e produttore. Si è tolto la vita con un sacchetto di plastica, trovato senza vita in albergo. Fu marito di Anna Oxa. Una fine triste e inaspettata per l’uomo che sposò Anna Oxa e scrisse per lei “tutti i brividi del mondo ‘ e ‘ti lascerò’. Franco Ciani … L'articolo Franco Ciani muore suicida, scrisse “tutti i brividi del mondo” per la Oxa proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

Corriere : Suicida il cantante Franco Ciani. Oberato dai debiti, era stato sposato con Anna Oxa - Corriere : Suicida il cantante Franco Ciani. Oberato dai debiti, era stato sposato con Anna Oxa - BreakingItalyNe : RT @Corriere: Suicida il cantante Franco Ciani. Oberato dai debiti, era stato sposato con Anna Oxa -