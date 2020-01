Così il Qe tiene in vita le “imprese zombie” (Di domenica 5 gennaio 2020) Il nuovo quantitative easing della Bce è rivolto, per il 25% dell’importo mensile di acquisti di titoli (20 miliardi di euro) all’acquisto di obbligazioni corporate di importanti aziende dell’Eurozona. Parliamo di grandi colossi del panorama continentale: per l’Italia spiccano, tra le altre, Eni e Enel, mentre nei 2,8 miliardi di titoli aziendali acquistati dalla Bce nella prima settimana di novembre comparivano anche Engie, Airbus e Unibail Rodamco. Tale politica si inserisce nel solco del “quantitative easing globale”, processo generalizzato che a livello mondiale vincola attività borsistica e dinamiche delle banche centrali. Il rally borsistico dello scorso decennio è stato favorito dal ritorno in campo delle banche centrali dopo la Grande Crisi. Le condizioni favorevoli basate sui bassi tassi di sconto e il diluvio di liquidità delle banche ... Leggi la notizia su it.insideover

libellula29 : @sportivopuro Così te tiene sveglio ???? - InVeritatetweet : @catenaaurea66 Se i governanti non sono fedeli al popolo ed il popolo se li tiene, significa che alla maggioranza s… - abouttmalfoy : @AriAngioloni nulla oggi nel vcr hanno parlato di “city of dionysia” che è un evento che si tiene a marzo, quindi s… -