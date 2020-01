Cori razzisti a Balotelli, la Lazio si dissocia con un comunicato (Di domenica 5 gennaio 2020) Attraverso un comunicato ufficiale la Lazio si è dissociata dai Cori razzisti sentiti da Balotelli durante il match contro il Brescia La Lazio ha voluto dissociarsi con una nota ufficiale ai Cori razzisti avvertiti da Mario Balotelli durante il match di questo pomeriggio contro il Brescia. Il comunicato del club biancoceleste. «Come sempre avvenuto in passato la S.S.Lazio si dissocia nella maniera più tassativa dai comportamenti discriminatori messi in atto da una sparutissima minoranza di tifosi nel corso della partita con il Brescia. La società ribadisce ancora una volta la condanna nei confronti di simili ingiustificate intemperanze e conferma intento di perseguire giudiziariamente chi di fatto tradisce la propria passione sportiva provocando una grave lesione alla immagine della società e della squadra biancoceleste» Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

