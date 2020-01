Apocalisse di fuoco in Australia, sale il numero dei morti tra le fiamme (Di domenica 5 gennaio 2020) E’ salito a 24 morti il bilancio degli incendi di dimensioni senza precedenti che da settimane stanno devastando intere regioni dell’Australia. “I danni sono considerevoli”, hanno detto le autorità. E’ una battaglia contro il fuoco quella che vede impegnati migliaia tra vigili del fuoco e volontari in Australia. Ma gli incendi non cessano e continuano … L'articolo Apocalisse di fuoco in Australia, sale il numero dei morti tra le fiamme proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

