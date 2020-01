Zeman: «Totti mi manca, uno come lui nasce raramente» (Di sabato 4 gennaio 2020) Zeman, l’ex allenatore della Roma intervistato sulle pagine de il Corriere dello Sport è tornato a parlare di Totti Non è facile, nonostante sia passato del tempo, pensare alla Roma e non collegarla a Francesco Totti. Non è facile neanche per chi Totti ha avuto la fortuna di allenarlo. Zeman è tornato a parlarne in un’intervista rilasciata a il Corriere dello Sport. Ecco le sue parole. «Io uno come lui lo avrei conservato in una teca e comunque avrei provato ad allungargli la carriera, facendogli giocare qualche partita in più. Perché un Totti nasce assai raramente, non so quanto dovremo ancora aspettare per vederne uno che possa somigliargli. Ma la sua figura aiuterebbe sempre il calcio, anche fuori dal campo. Qualsiasi cosa egli faccia. Lo confermo anche ora: Totti mi manca». Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

