Uomini e Donne, Juan Luis Ciano rompe il silenzio dopo la rottura con Gemma Galgani (Di sabato 4 gennaio 2020) In tv ancora non abbiamo visto l’addio di Gemma Galgani a Juan Luis Ciano. Uomini e Donne, infatti, come molte altre trasmissioni Mediaset, è ancora in pausa per le feste natalizie ma le anticipazioni della puntata del trono over in questione hanno già svelato cosa accadrà in studio. Di fatto si conclude male anche questa frequentazione della dama torinese, che per settimane ha difeso a spada tratta il suo cavaliere ma alla fine, dopo tutte quelle accuse pesantissime, si è vista costretta a cedere e ad allontanarlo. Prima di Natale abbiamo visto Gemma piangere disperata sulla spalla di Tina Cipollari e Juan lasciare lo studio perché travolto dagli attacchi di Armando Incarnato e Gianni Sperti. Ma la loro turbolenta storia non è finita qui perché, stando a quanto riportato dalle anticipazioni fornite da Il vicolo delle news, i due si sono nuovamente rivisti e hanno avuto un confronto ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

matteosalvinimi : Donne e uomini liberi devono ringraziare il presidente Trump e la democrazia americana per aver eliminato… - matteosalvinimi : 245 milioni di Cristiani perseguitati nel mondo, 73 Paesi che perseguitano chi si professa Cristiano, 4.305 donne e… - Quirinale : #Mattarella: Rivolgo gli auguri alle donne e agli uomini delle Forze Armate, delle Forze dell’Ordine, a tutti color… -