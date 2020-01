Tennis, Jannik Sinner e Matteo Berrettini e l’occasione di scalare il ranking Atp: pochi punti da difendere ad inizio 2020 (Di sabato 4 gennaio 2020) Gennaio 2020 si presenta come una ghiotta occasione da non sciupare per due dei principali esponenti del Tennis italiano, ovvero Matteo Berrettini e Jannik Sinner. Il primo, dopo un 2019 da urlo, ha raggiunto il numero 8 ATP e può ancora migliorarsi, mentre il secondo è esploso nella scorsa stagione ed ora punta, a poco più di 18 anni, ad entrare tra i primi 50 al mondo. Entrambi sono accomunati da un fattore: hanno pochi punti da difendere ad inizio anno. Berrettini, rallentato nella preparazione al 2020 da un problema fisico, ha saltato l’ATP Cup, puntando direttamente agli Australian Open, dove nella scorsa edizione uscì all’esordio per via di un sorteggio sfortunato che lo aveva opposto all’ellenico Stefanos Tsitsipas. Dunque per il romano ci sarà tutto da guadagnare. Il programma di Berrettini prevede poi il 250 di Buenos Aires ed il 500 di Rio, entrambi su terra ... Leggi la notizia su oasport

