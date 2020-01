Superenalotto, doppia vincita nell’hinterland napoletano (Di sabato 4 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Un inizio del 2020 parecchio fortunato per due scommettitori rispettivamente di Grumo Nevano e Somma Vesuviana, comuni della provincia di Napoli. Entrambi hanno portato a casa più di 43mila euro per aver centrato due “5” al Superenalotto. La schedina fortunata di Grumo è stata giocata presso la tabaccheria Marzano, situata in Via Mazzini 65. Quella di Somma invece deriva dalla tabaccheria Granato, che si trova in via Mercato Vecchio 79B. Due delle due quattro “cinquine” nazionali del primo concorso del 2020 portano la firma di Napoli, città che si conferma fortunata, negli ultimi tempi, in tema di lotteria. Di Nicola Chiacchio L'articolo Superenalotto, doppia vincita nell’hinterland napoletano proviene da Anteprima24.it. Leggi la notizia su anteprima24

