Saldi, si parte in Campania: ma a Napoli niente file (Di sabato 4 gennaio 2020) Sono partiti oggi i Saldi invernali in Campania. Gli sconti partono da un minimo del 30%, ma c’è una certa timidezza da parte degli acquirenti. In molti, infatti, aspettano ulteriori ribassi, anche perché quelli che i negozianti definiscono «Saldi privati» sono già partiti da qualche giorno: sono le vendite di capi già scontati riservate ai possessori di fidelity card, per lo più messe a disposizione dei clienti ‘più fedelì premiati dalle catene dei grandi marchi. A Napoli non si sono registrate file davanti ai negozi. Cittadini e turisti si mescolano nelle vie dello shopping, ma sono pochi quelli che acquistano. “Di sicuro prendo subito delle scarpe perché potrebbe finire il mio numero – dice Marilena, 37 anni – però per magliette e altri capi aspetto qualche altro giorn”. I commercianti, dal canto loro, confidano in una buona riuscita delle svendite ... Leggi la notizia su ildenaro

