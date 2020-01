Rosetti, fuorigioco e Var: «Se servono tre minuti per un millimetro, non è più un chiaro errore» (Di sabato 4 gennaio 2020) Addio fuorigioco per un naso. Lo ha stabilito o sta per stabilirlo l’Ifab. Oggi la Gazzetta dello sport intervista Rosetti il presidente della commissione arbitri della Uefa. Che parla soprattutto di fuorigioco e di Var: La Var si avverte soprattutto quando non c’è. È indispensabile, garante di giustizia, però non deve alterare spirito e fluidità del gioco. Vogliamo interventi Var solo quando le immagini evidenziano un chiaro errore, non per ri-arbitrare le partite. Altrimenti meglio la decisione del campo. Il fuorigioco e la questione di millimetri. Se per valutare un offside di pochissimi centimetri occorrono svariati minuti per posizionare le linee, ed esiste una difficoltà reale nel determinare se è fuorigioco, sempre meglio lasciare la decisione del campo. Il protocollo Ifab insiste su questo concetto: la decisione va cambiata solo se le immagini provano una chiara ... Leggi la notizia su ilnapolista

