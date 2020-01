Napoli, 83enne contrabbandava sigarette: denunciata dalla Polizia (Di sabato 4 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – contrabbandava sigarette a 83 anni. A scoprirla un agente del Commissariato Dante fuori servizio e passato sul posto per pura casualità. Mentre passeggiava nei pressi di via Montesanto, il poliziotto ha notato una donna appostata ai tavolini di una caffetteria in compagnia di due grosse buste. L’agente a quel punto ha chiesto l’intervento di una pattuglia per effettuare un controllo, constatando che le due buste contenevano pacchetti di sigarette. Ma non è tutto: nell’abitazione della donna anziana, residente in via Salita Ventaglieri, sono state rinvenute ulteriori buste contenenti un quantitativo di tabacchi di circa 20 kg. La signora è stata denunciata per contrabbando di tabacchi lavorati esteri. L'articolo Napoli, 83enne contrabbandava sigarette: denunciata dalla Polizia proviene da Anteprima24.it. Leggi la notizia su anteprima24

