Massimo Fini: il Var e la ricerca della verità stanno ammazzando il calcio (Di sabato 4 gennaio 2020) Sul Fatto Quotidiano Massimo Fini affronta il tema della commercializzazione del calcio moderno, come di tutto lo sport in genere che ha dovuto sottomettersi alle necessità degli sponsor e delle tv che alimentano le spese incontenibili dei club alla ricerca di campioni che li portino alla vittoria. Si sofferma però anche sull’avvento della tecnologia e del Var Tre arbitri nei sotterranei dello stadio, vestiti grottescamente in tenuta di gioco, rivedono sui monitor l’ operato dell’arbitro in campo perché sia esclusa ogni possibilità di errore (l’arbitro è diventato in pratica un impiegato, un impiegato della Tecnica, come siamo tutti) L’illusione di poter eliminare gli errori, di rendere il calcio sempre più una macchina e sempre meno tifo e passione. Un’illusione che non sta in piedi, dal momento che non esiste mai una verità univoca e il Fatto prova a spiegarlo con ... Leggi la notizia su ilnapolista

