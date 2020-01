LIVE Sci alpino, Slalom femminile Zagabria 2020 in DIRETTA: Vlhova perfetta, Shiffrin insegue a 1″. Curtoni 12ma (Di sabato 4 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.46: Caduta per Skjoeld. Terminate le prime 30 atlete, Vlhova dominante, Shiffrin lontana, Curtoni 12ma. 13.43: Molto bene l’altra svedese, Fjaellestroem, che addirittura è tredicesima con il pettorale 28. 13.41: Prova discreta della svedese Alphand che con un ritardo di 3″24 si inserisce al 15mo posto 13.39: L’austriaca Wallner chiude a 4″38 da Vlhova, 23ma 13.38: Stava disputando una buona gara la tedesca Schmotz che esce di scena a metà percorso 13.37: Buona prova dell’austriaca Chiara Mair che si inserisce subito alle spalle di Curtoni al 13mo posto a 2″87 da Vlhova 13.33: La svizzera Meillard fatica a trovare il ritmo dopo l’infortunio e chiude con ritardo abissale, 4″90 ed è 21ma 13.32: Si prende al 15ma posizione la slovena Hrovat con un ritardo di 3″34 13.30: La svedese ... Leggi la notizia su oasport

