I programmi dei leader della Alpecin: van der Poel punta alle grandi classiche. Focus sulla Gand per Merlier (Di sabato 4 gennaio 2020) L’Alpecin-Fenix, squadra del fenomeno neerlandese Mathieu van der Poel che ha di recente cambiato i suoi sponsor di riferimento e triplicato il suo budget, è stata ufficialmente presentata venerdì ad Amsterdam. Nel corso dell’evento è stato svelato il calendario su strada dell’asso neerlandese. Secondo quanto riporta la Gazzetta, il campione del Mondo di ciclocross dovrebbe iniziare il 2020 o alla Volta ao Algarve o alla Ruta del Sol. Successivamente correrà Strade Bianche, Tirreno-Adriatico, Milano-Sanremo, Volta a Catalunya, Dwars door Vlaanderen, Giro delle Fiandre, Parigi-Roubaix, Freccia del Brabante, Amstel Gold Race e, per finire, Freccia Vallone. Ha rivelato il suo programma anche l’altro leader del sodalizio neerlandese, ovvero il campione nazionale belga Tim Merlier. Il crossista, come riporta Wielerkrant.be, inizierà la stagione su strada con la ... Leggi la notizia su oasport

R1961M : RT @voce_senza: @Manuela68797426 @AE_Italia Dallo Stato, @SenatoStampa @SergioCosta_min @robersperanza Programmi Scolastici, “tg” “INFORMA… - CarbonariL : RT @voce_senza: @Manuela68797426 @AE_Italia Dallo Stato, @SenatoStampa @SergioCosta_min @robersperanza Programmi Scolastici, “tg” “INFORMA… - ValentinaFant18 : RT @voce_senza: @Manuela68797426 @AE_Italia Dallo Stato, @SenatoStampa @SergioCosta_min @robersperanza Programmi Scolastici, “tg” “INFORMA… -