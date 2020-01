Giovanni Ciacci insultato su Instagram per i complimenti a Barbara d'Urso (Di sabato 4 gennaio 2020) Ancora una volta Giovanni Ciacci, celebre stylist diventato noto per la sua partecipazione a Detto Fatto e ora ospite fisso di Live - Non è la d'Urso, è stato insultato su Instagram con epiteti omofobi. Il motivo? L'aver rivolto dei complimenti alla padrona di casa del talk show di prima serata di Canale 5.Ciacci ha sbottato: “Sono stufo di ricevere minacce e insulti omofobi, di genere, commenti inopportuni e inappropriati sui miei social. Ho chiesto alle autorità competenti di controllare i profili che puntualmente scrivono con tanta cattiveria e violenza. Purtroppo possono farci poco se non con un’indagine lunga e minuziosa risalire a chi è dietro a tanto odio gratuito. Sono sempre profilo privati, chiusi e con pochissimi follower o peggio ancora intestati a bambini minorenni”. Lo stylist ha continuato: “Forse sarebbe il caso se tutti per aprire i propri profili social dovessimo ... Leggi la notizia su blogo

Notiziedi_it : Giovanni Ciacci vittima di minacce e insulti omofobi, guerra agli haters - zazoomnews : Giovanni Ciacci vittima di minacce e insulti omofobi guerra agli haters - #Giovanni #Ciacci #vittima #minacce - novasocialnews : Giovanni Ciacci vittima di minacce e insulti omofobi, guerra agli haters #novasocialnews #nonstopnews #allnews24 -