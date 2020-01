“Ecoesperto in sistemazione e manutenzione aree verdi”: conclusa a Messina la seconda fase del progetto (Di sabato 4 gennaio 2020) Si è conclusa ieri, 3 gennaio 2020, a Messina la seconda fase del progetto ECOSCATENANTE relativa al corso di formazione per “Ecoesperto in sistemazione e manutenzione aree verdi” rivolto a n. 8 soggetti in esecuzione penale esterna. Il percorso formativo della durata di 150 ore ha visto la partecipazione attiva di tutti gli otto destinatari, seguiti da docenti e professionisti delle tematiche teoriche e pratiche affrontate. Durante la giornata conclusiva di ieri, è stato dato un incoraggiamento e da parte assessore Calafiore del Comune di Messina, dott.ssa Rigoli dell’UEPE di Messina e la consigliera Interdonato di Messinaservizi Bene comune spa, ai partecipanti che hanno affrontato ieri le prove finali, necessarie ad accedere alla terza fase :un tirocinio retribuito della durata di 12 mesi presso la società Messinaservizi Bene Comune S.p.a., per n. 4 soggetti che hanno ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

“Ecoesperto sistemazione Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : “Ecoesperto sistemazione