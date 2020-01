Cosa vedi per prima dice come sei (Di sabato 4 gennaio 2020) Nel nostro inconscio ci sono, secondo gli psicoanalisti, i nostri desideri e i nostri ricordi repressi, ai quali non abbiamo facile accesso perché troppo spesso sono inaccettabili per noi. È il nostro terreno più nascosto e misterioso: si trovano nella nostra mente, e tuttavia, non possiamo controllarli, ci sfuggono. Questo accade, ad esempio, quando ti sbagli e dici una Cosa quando volevi dirne un’altra; e anche quando guardi un’immagine come quella qui sotto. Dove ci sono molte cose e, inspiegabilmente, ce n’è una che focalizza prima la tua attenzione. Cosa vedi per primo? Questo ti darà un’idea di come sei veramente, nel profondo del tuo essere. L’uomo che sta andando via Se la tua attenzione si è quasi “automaticamente” concentrata sull’uomo che ... Leggi la notizia su bigodino

