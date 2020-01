Cinque anni fa moriva Pino Daniele, Napoli lo ricorda in musica (Di sabato 4 gennaio 2020) Il 4 gennaio del 2015 moriva Pino Daniele. Napoli ne tiene vivo il ricordo attraverso omaggi con concerti, incontri e programmazioni radiofoniche. La figlia Sara invece, qualche giorno fa, ha postato su Instagram una foto di lei piccola con papà con il commento: “Badi a me dal 1996”. I maestro Danise suonerà per il quarto anno sul lungomare per chiamare a raccolta tutti i fan. L’invito per l’evento “Pino Daniele, I still love you” è partito dalla pagina Facebook “ricordando Pino Daniele” in collaborazione con “Danise .scugnizzoDelJazz”. Diffusa anche la scaletta per prepararsi al coro collettivo: sono 38 titoli dello sterminato canzoniere di Daniele, e naturalmente non mancano tutti i grandi successi. Molti sono gli omaggi già annunciati nel corso di eventi in programma domani sera. Lina Sastri ricorderà Pino Daniele nel ... Leggi la notizia su ildenaro

