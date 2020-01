Calciomercato Napoli, il punto sulla trattativa per Lobotka (Di sabato 4 gennaio 2020) Calciomercato Napoli: Stanislav Lobotka è l’obiettivo numero del club azzurro, che punta a rinforzare la linea mediana a disposizione di Gattuso con lo slovacco. Calciomercato Napoli | In standby la trattativa tra il Napoli e il Celta Vigo per Stanislav Lobotka. Tra domanda (23) e offerta (18 più bonus) balla ancora qualche milione di troppo. … L'articolo Calciomercato Napoli, il punto sulla trattativa per Lobotka proviene da 2A News. Scritto da Francesco Monaco Leggi la notizia su 2anews

