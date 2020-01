Anticipazioni e ospiti di 55 Passi Nel Sole con Al Bano il 4 gennaio su Canale5 (Di sabato 4 gennaio 2020) Arrivano gli ospiti di 55 Passi Nel Sole con Al Bano. Canale5 ripropone infatti i due speciali con i quali l'artista di Cellino San Marco aveva festeggiato i suoi primi 55 anni di carriera, al cospetto di tanti ospiti e amici che hanno voluto dimostrargli il loro affetto. Gli ospiti di 55 Passi Nel Sole il 4 gennaio La prima delle due puntate è andata in onda il 28 dicembre scorso, mentre l'ultimo appuntamento è atteso per il 4 gennaio con un nuovo carico di ospiti tra i quali si attendono anche i The Kolors di Stash Fiordispino. Il gruppo ha appena preso parte a L'Anno Che Verrà con Amadeus, ma è smentita la loro presenza sul palco del Teatro Ariston per la nuova edizione del Festival di Sanremo. Anche Roberto Vecchioni a 55 Passi Nel Sole Ad accompagnare Al Bano ci sarà anche Roberto Vecchioni, che non disdegnerà aneddoti sulla carriera del cantante di Cellino, concedendo ... Leggi la notizia su optimaitalia

