Vieni Da Me, Renato Balestra: “Ho visto la morte in faccia”. Poi lancia una frecciatina alla Ferragni: “Fa degli errori, una cosa mi è rimasta qui…” (Di venerdì 3 gennaio 2020) “Ho visto la morte in faccia, per fortuna sono qui a raccontarvi la mia storia”. Renato Balestra, lo stilista di 95 anni, si racconta nel salotto televisivo di Caterina Balivo, Vieni Da Me. Tra i ricordi della sua lunga vita, privata e professionale, anche un incidente con un autobus: “Ripensandoci ancora mi emoziono: stavo entrando in macchina ed avevo un piede sul marciapiede ed un piede in auto. Un autobus ha sbandato, qualcuno diceva che il conducente stava guardando il telefonino, non era colpa mia”. Mettetevi comodi sul divano e godetevi questa nuova super puntata di @VienidameRai ???? Alla nostra cassettiera c’è Renato Balestra, poi arriveranno @BeppeConvertini e Valentina Persia ✌???? Seguiteci e commentate con #Vienidame pic.twitter.com/F1R7OfUgkv — Caterina Balivo (@caterinabalivo) January 3, 2020 Poi nell’intervista parla di tutte le donne che ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

kikapress : Renato Balestra non le manda a dire!! - zazoomblog : Renato Balestra l’argomento Chiara Ferragni lo manda ‘fuori di testa’. È puro veleno a Vieni da me - #Renato… - zazoomblog : Renato Balestra a Vieni da me : Chiara Ferragni? L'eleganza non è nei vestiti -