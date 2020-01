Uomini e Donne: dubbi sul trono di Carlo, ecco che cosa è successo (Di venerdì 3 gennaio 2020) Il comportamento di due corteggiatrici di Carlo Pietropoli hanno destato qualche sospetto. ecco che cosa hanno fatto. Uomini e Donne: il trono di Carlo nel caos Dalle ultime anticipazioni che stanno circolando in rete pare non ci siano buone notizie per Carlo Pietropoli. Il nuovo tronista nella penultima registrazione del trono classico ha dato di matto, permettete l’espressione. Infatti, ad un certo punto ha iniziato ad inveire contro le sue corteggiatrici (in particolare Chiara e Bruna), a offenderle e a mandarle via dicendo che di loro non gliene “fregava un c***”. Non solo, ma poi ha iniziato a litigare pesantemente con Lorenzo Riccardi, ospite in studio che ha cercato di dirgli che stava sbagliando. Carlo si è alzato ed è andato vicino a Lorenzo, ma tra loro non è successo nulla. Nella registrazione successiva Carlo ha chiesto scusa per come si è comportato e per ... Leggi la notizia su kontrokultura

matteosalvinimi : 245 milioni di Cristiani perseguitati nel mondo, 73 Paesi che perseguitano chi si professa Cristiano, 4.305 donne e… - poliziadistato : 2020...un altro anno al vostro servizio. Da tutti gli uomini e le donne della Polizia di Stato #Buonanno #1gennaio… - poliziadistato : #1gennaio con il #calendariopolizia 2020 e gli scatti del fotografo Paolo Pellegrin che ha immortalato Passione, Im… -