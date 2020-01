Una Vita anticipazioni: sì, TELMO non sarà più sacerdote! (Di venerdì 3 gennaio 2020) Importante decisione per TELMO Martinez (Daniel Tatay) nelle prossime puntate italiane della telenovela Una Vita: l’uomo, infatti, non vorrà più essere un sacerdote per amore di Lucia Alvarado (Alba Gutierrez) e la sua “determinazione” infastidirà parecchio Samuel Alday (Juan Gareda). Scopriamo insieme come evolveranno gli eventi… Una Vita, news: la morte di fra Guillermo Le anticipazioni segnalano che tutto comincerà in seguito ad un appassionato bacio tra Lucia e TELMO; visto che si sentirà in difetto di fronte a Dio per essersi lasciato trasportare dalla “carne”, il parroco di Acacias si confiderà con fra Guillermo (Quim Dotras), il suo vecchio mentore, e prenderà seriamente in considerazione l’idea di lasciare gli abiti talari, anche per cercare di proteggere la Alvarado dalle grinfie di Samuel. In ogni caso, le intenzioni del Martinez ... Leggi la notizia su tvsoap

matteosalvinimi : 'Tutto a posto, stavo solo mettendo le mani addosso a mia moglie'. Una ragazza 18enne, incinta. Che per la dispera… - Corriere : La poesia dell’attore divenuto famoso con Matrix: con Ode alla felicità svela la forza con cui ha saputo reagire ai… - ciropellegrino : «Io non amo la gente perfetta, quelli che non sono mai caduti, che non hanno inciampato. La loro è una virtù spenta… -