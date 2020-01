Ucciso in un agguato a Foggia: nel 2016 la vittima fu picchiata dagli estorsori in un raid contro il nipote (Di venerdì 3 gennaio 2020) "Al momento non escludiamo alcuna ipotesi investigativa" ha detto il procuratore capo di Foggia, Ludovico Vaccaro. Ma per il momento sembr esclusa la pista mafiosa Leggi la notizia su repubblica

