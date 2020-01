Trono Over, Aida Nizar contro Gemma Galgani: “Mi vergogno per lei!” (Di venerdì 3 gennaio 2020) Trono Over, Aida Nizar commenta duramente Gemma Galgani: “Mi vergogno per lei!” Aida Nizar, guardando una replica delle puntate andate in onda prima delle feste natalizie del Trono Over di Uomini e Donne, ha duramente criticato il comportamento di Gemma Galgani con Juan Luis. L’opinionista spagnola, nota in Italia per aver partecipato al Grande Fratello di Barbara D’Urso, è stata un fiume in piena ed ha commentato la dama scioccata con queste parole: “Mamma mia! Veramente, mi vergogno per lei!. Ma c’è una donna come questa? Sta sempre chiedendo un bacio, un bacio!” Per Aida il comportamento di Gemma non è accettabile, ha infatti continuato a criticarla dicendo che un donna non dovrebbe mai implorare un bacio in quel modo né comportarsi come lei. Nello specifico la Nizar stava commentando l’esterna tra Gemma e Juan Luis ed il famoso racconto ... Leggi la notizia su lanostratv

