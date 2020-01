Tour de Ski oggi, 10 e 15 km Val di Fiemme 2020: orari d’inizio, programma, tv e streaming (Di venerdì 3 gennaio 2020) Dopo il secondo giorno di riposo di ieri, il Tour de Ski, presente all’interno del calendario della Coppa del Mondo di sci di fondo, riprende oggi, venerdì 3 gennaio, con la prima delle tre tappe che rappresentano il gran finale in Val di Fiemme: in programma una mass start in tecnica classica. Alle ore 13.15 la 10 km femminile, alle ore 15.15 la 15 km maschile. Il Tour de Ski sarà trasmesso in diretta tv in chiaro su RaiSport+HD ed in abbonamento su Eurosport 1, mentre la diretta streaming sarà fruibile in chiaro su RaiPlay ed in abbonamento su Eurosport Player, infine, come di consueto, OA Sport vi offrirà la diretta live testuale integrale delle sette tappe del Tour de Ski. programma Tour DE SKI VAL DI Fiemme 3 GENNAIO 2020 Ven. 03/01/20 – Val di Fiemme (Ita) Ore 13.15 10 km TC mass start femminile Ore 15.15 15 km TC mass start maschile Guida tv – Diretta RaiSport+HD ed ... Leggi la notizia su oasport

ItaliaTeam_it : EVVAIII! ?? A Lenzerheide Federico #Pellegrino sul secondo gradino del podio nella sprint tl! RT per il fondista… - CorriereQ : Sci nordico: Tour de Ski approda in val di Fiemme - mountainblogit : Tour de Ski Dobbiaco 2019-2020. Azzurri in affanno -