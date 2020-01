Teheran risponde agli Usa: “Comprino le bare per i soldati”. Qaani il successore di Soleimani (Di venerdì 3 gennaio 2020) E’ guerra tra Usa e Iran dopo la morte di Soleimani. Teheran risponde a Trump: “Compri le bare per i suoi soldati”. Teheran (IRAN) – E’ guerra tra Usa e Iran. La morte di Soleimani ha provocato la dura reazione da parte di Teheran che si è detta pronta a vendicare la morte del proprio generale con i soldati che saranno guidati da Esamil Qaani, il nuovo generale dei militari iraniani. “L’atto di terrorismo internazionale degli Stati Uniti – fanno sapere dal governo iraniano – è estremamente pericoloso e una folle escalation. Noi non vogliamo la guerra ma la Casa Bianca deve lasciare la regione oggi. Altrimenti comprino le bare per i soldati. La scelta spetta a loro“. L’ambasciata Usa a Baghdad: “I cittadini americani lascino immediatamente la città” Una reazione quella di Teheran che potrebbe ... Leggi la notizia su newsmondo

