Tana Mongeau e Jake Paul si sono lasciati, neanche sei mesi dopo il loro matrimonio (Di venerdì 3 gennaio 2020) Lo hanno annunciato personalmente Tana Mongeau e Jake Paul si sono lasciati, neanche sei mesi dopo il loro matrimonio News Mtv Italia. Leggi la notizia su news.mtv

chiij0hn : in che senso io e Tana Mongeau abbiamo la stessa età? le davo tipo 33 anni - AWDOREDELANO : in realtà erano molti di più per ogni anno ma i caratteri sono troppo pochi :( anyway i miei prefe del 2019 sono si… -