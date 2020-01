Samsung mette il turbo e parte coi test di Android 10 su Galaxy A6, A6+ e A7 (2018) (Di venerdì 3 gennaio 2020) Samsung sta iniziando a testare Android 10 e One UI 2.0 anche su Samsung Galaxy A6, Galaxy A6+ e Galaxy A7 (2018): in prova i firmware A600FNXXU5CSL5, A605FNXXU5CSL1 e A750FNXXU3CTA1, in attesa dell'aggiornamento previsto per aprile. L'articolo Samsung mette il turbo e parte coi test di Android 10 su Galaxy A6, A6+ e A7 (2018) proviene da TuttoAndroid. Leggi la notizia su tuttoandroid

