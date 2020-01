PS5 venderà più di Xbox Series X nel 2020? (Di venerdì 3 gennaio 2020) PlayStation 5 supererà quest'anno Xbox Series X, o almeno è ciò che prevede un analista. Più specificamente, Piers Harding-Rolls di IHS Markit Technology ha recentemente affermato che si aspetta che PS5 superi il suo più grande concorrente al lancio. Come saprete, PS4 ha notevolmente superato Xbox One in questa generazione, quindi potrebbe ripresentarsi una situazione di questo tipo. Leggi altro... Leggi la notizia su eurogamer

Eurogamer_it : #PS5 venderà più di #XboxSeriesX quest'anno. La previsione di un analista. - emever : Magari PS5 venderà nuovamente di più ma, chi la sceglierà al posto di Xbox Series X, sarà sempre uno sfigato!!! ??????… -