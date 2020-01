Pistocchi sul VAR: “Hanno ucciso un sistema in coma” (Di venerdì 3 gennaio 2020) Il giornalista Maurizio Pistocchi esprime il suo pensiero sulla modifica del regolamento sul fuorigioco e quindi sul VAR. Pistocchi-Var – L’ex Mediaset sottolinea come l’introduzione della discrezionalità sancisca la fine di un sistema già agonizzante Il Calcio, come la vita civile, dovrebbe essere governato da regole certe. La discrezionalità è il modo attraverso il quale il sistema vuole indirizzare i risultati al posto del merito. Il VAR -in coma da due anni, oggi è deceduto pic.twitter.com/VCjBLYbNWO — Maurizio Pistocchi (@pisto gol) January 3, 2020 PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI Mario Rui: “Contro l’Inter saremo al 100%, vogliamo cambiare rotta! Pronti ad accogliere nuovi innesti. Il Barça? Un sogno affrontare i più forti!” Juventus-Cagliari, streaming e tv: dove vedere la 18a giornata di Serie A Calciomercato Napoli, spunta ... Leggi la notizia su forzazzurri

news24_napoli : Pistocchi sul ritorno alla discrezionalità sul fuorigioco: "… - SiamoPartenopei : Pistocchi sul ritorno alla discrezionalità sul fuorigioco: 'Oggi è morto il VAR' - dicofilo : RT @PinoSa54: ??????.... ovviamente come sempre Veritiero @pisto_gol !! ???? Sminuendo la tecnologia.... quelli che devono fare i porci comodi… -