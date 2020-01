Per Carlos Ghosn, una fuga da film più avvincente di una spy story (Di venerdì 3 gennaio 2020) Una spy story ricca di colpi di scena e con il finale ancora tutto da scrivere sta tenendo banco sui media di tutto il mondo, perché il protagonista (Carlos Ghosn) è uno degli uomini più importanti dell’industria automobilistica e, intorno alla sua figura, ci sono quattro paesi che si scambiano schermaglie per comprendere, anzitutto, cosa sia successo tra improbabili fughe, scomparse e improvvise riapparizioni, documenti falsi e passaporti salvifici. Insomma, una trama da Hollywood che non è andata in scena in California ma in Giappone, dove fino a qualche giorno risiedeva Carlos Ghosn, imprenditore brasiliano 65enne, noto per essere stato l’amministratore delegato dell’Alleanza Renault-Nissan fino al novembre del 2018, quando fu arrestato a Tokyo con l’accusa di illeciti finanziari. Carlos Ghosn: «Ho fatto tutto da solo» In libertà vigilata in attesa del processo (grazie a una ... Leggi la notizia su gqitalia

VonricFontana : È la tua voce che mi tranquillizza. È il tuo modo di parlare, il tuo modo di chiamarmi, quel nomignolo che mi riser… - Ducacontemanu : Carlos Ghosn, arresti e indagini per la fuga dal Giappone al Libano - carladiveroli : @Carlos_Noordam @DAVIDPARENZO Fammi capire: stato sovrano per l’America e non per l’Iran? -