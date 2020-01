Ospedale San Giovanni Bosco, nuovo caso di aggressione a un medico a Napoli (Di venerdì 3 gennaio 2020) C’è il terzo caso di aggressione di un medico a Napoli in appena 48 ore: la vittima è una dottoressa dell’Ospedale San Giovanni Bosco. Ospedale San Giovanni Bosco | Ancora una dottoressa aggredita a Napoli. A denunciarlo su Facebook è l’associazione ‘Nessuno tocchi Ippocrate’ che parla di tre aggressioni in sole 48 ore contro medici. … L'articolo Ospedale San Giovanni Bosco, nuovo caso di aggressione a un medico a Napoli proviene da 2A News. Scritto da Francesco Monaco Leggi la notizia su 2anews

