Neonata in pericolo di vita in Sardegna | salvata grazie ad un volo di emergenza con un

Si è concluso da pochi minuti il trasporto sanitario effettuato dall'Aeronautica Militare per salvare la vita ad una piccola nata solo dieci giorni fa nell'Ospedale S. Giovanni Monreale (CA). L'aereo, un Falcon 900 del 31° Stormo di Ciampino, ha trasportato la bimba, accompagnata da un'equipe medica e da entrambi i genitori, fino all'aeroporto di Milano Linate, consentendo così il successivo immediato trasporto in ambulanza verso l'Ospedale S. Donato Milanese. La richiesta di trasporto è pervenuta dalla Prefettura di Cagliari alla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea, la sala operativa dell'Aeronautica Militare che ha tra i propri compiti anche quello di organizzare e gestire questo genere di trasporti su tutto il territorio nazionale. Ripartito dalla città sarda, il velivolo è atterrato intorno alle 14:20

