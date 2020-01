Maurizio Costanzo | “Giù le mani da Gemma!” – Il conduttore risponde ad una telespettatrice

Maurizio Costanzo dice la sua sulle lacrime di Gemma Galgani : Maurizio Costanzo si è inserito nel dibattito che riguarda il più grande fenomeno del Trono Over ad Uomini & Donne, Gemma Galgani. Più volte nel corso delle stagioni del dating-show abbiamo visto la torinese in lacrime, e questo l’ha resa spesso bersaglio di critiche. Lui stesso conosce molto bene la parabola della Dama Bianca, con tutte le sue dinamiche e i suoi risvolti. In alcune occasione il noto giornalista ha avuto modo di ...

Avete mai visto Maurizio Costanzo da ragazzo? E’ irriconoscibile! (FOTO) : La nostra generazione di sicuro non ricorderà gli esordi di Maurizio Costanzo. Il marito della De Filippi negli anni 70 era completamente diverso da oggi. Oltre ad essere magrissimo, il giornalista sembra quasi un’altra persona. Maurizio Costanzo irriconoscibile da giovane Ecco uno degli scatti più famosi, dove Maurizio Costanzo è giovanissimo. Il noto conduttore televisivo rispetto ad oggi è molto è completamente irriconoscibile, più ...

Il Gran Varietà : Maurizio Costanzo e Lisa Marzoli ricordano gli show di Antonello Falqui : Antonello Falqui Un viaggio tra i ricordi dei programmi di un vero “maestro” raccontato da Maurizio Costanzo e Lisa Marzoli. Stasera, in seconda serata su Rai 1 dalle 23.30, parte infatti Il Gran Varietà, un nuovo show che, avvalendosi del materiale delle Teche Rai, darà modo ai telespettatori di godere nuovamente della atmosfere create da Antonello Falqui, il padre di numerosi Varietà scomparso lo scorso 15 novembre. Il programma ...

Maria De Filippi - non solo Maurizio Costanzo - chi è il suo ex : “Ho sbagliato a lasciarla” : La vita privata di Maria De Filippi, da anni ormai, suo malgrado è sotto la lente di ingrandimento. La regina di Mediaset, moglie del giornalista Maurizio Costanzo, pur essendo una donna molto riservata e schiva continua ad essere oggetto di gossip. Oggi la vediamo felice accanto a suo marito, ma sapete chi è il suo […] L'articolo Maria De Filippi, non solo Maurizio Costanzo, chi è il suo ex: “Ho sbagliato a lasciarla” proviene ...

Maria De Filippi la verità su Maurizio Costanzo : ‘Non sono attratta da lui - ecco cosa mi piace di mio marito’ : Maria De Filippi parla di Maurizio Costanzo Nel 2020 la coppia composta da Maria De Filippi e Maurizio Costanzo raggiungeranno un grande obbiettivo. I due conduttori, infatti, festeggeranno le nozze d’argento. Il giornalista romano quando conobbe l’attuale Queen Mary aveva già tre matrimoni alle spalle mentre lei una laureata di Giurisprudenza. Qualche giorno fa la […] L'articolo Maria De Filippi la verità su Maurizio Costanzo: ...

Maurizio Costanzo approva la relazione tra Gemma e Juan Luis : “L’amore con il dentista appassiona” : Maurizio Costanzo dichiara di approvare la relazione tra Gemma Galgani e Juan Luis Ciano, suo ultimo flirt. Il conduttore sostiene di avere visto le nuove puntate dedicate all’evoluzione del rapporto tra la dama torinese e il cavaliere di origini venezuelane: “La sua storia d’amore con il dentista venezuelano sta davvero appassionando molto il pubblico a casa”.Continua a leggere