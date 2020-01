Mario Rui sfida l’Inter: «Ci sarà da soffrire ma siamo pronti» (Di venerdì 3 gennaio 2020) Mario Rui ha parlato sulle frequenze di Radio KissKiss della prossima sfida di campionato del Napoli, contro l’Inter Il terzino del Napoli, Mario Rui, ha parlato sulle frequenze di Radio KissKiss della prossima sfida dei partenopei in campionato contro l’Inter. Queste le parole del giocatore portoghese. INTER – «Mi aspettavo una squadra così forte. sarà una partita difficilissima, ci sarà da soffrire ma noi saremo pronti». SARRI, ANCELOTTI E GATTUSO – «Con Gattuso sto imparando la grinta e la determinazione. Sarri mi ha fatto vedere il calcio in maniera diversa. Ancelotti mi ha fatto crescere in termini di responsabilità» Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

