Le Iene diventa quotidiano: quando debutta la striscia giornaliera (Di venerdì 3 gennaio 2020) Le Iene è ad oggi con ogni probabilità il programma di punta dell’intera programmazione di Italia Uno; il periodo di attesa verso la prossima stagione dello show satirico (prevista per il prossimo febbraio) non può dunque privare la rete Mediaset del suo marchio. Anche per questo, come annunciato da diversi mesi e ora ufficiale con tanto di presentazione, si appresta a debuttare in fascia preserale Ieneyeh; una nuovissima incarnazione per il programma, nelle nuove e attesissime vesti di striscia quotidiana. Dal sette gennaio su Italia Uno arriva Ieneyeh, la nuova striscia quotidiana per celebrare i ventitre anni in onda de Le Iene Non più solamente prima e seconda serata dunque, per le Iene. L’ormai storico show Mediaset si appresta a sperimentare un nuovo format con Ieneyeh, portando i propri ritmi nella struttura del preserale da un’ora. Il nuovo show andrà infatti ... Leggi la notizia su velvetgossip

