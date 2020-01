Le canzoni che hanno segnato il decennio. La top ten di Open (Di venerdì 3 gennaio 2020) Tempo di bilanci, di resoconti e di nuovi inizi. Un altro anno è finito e porta con sé un decennio, quello degli anni 10, segnato da grandi cambiamenti sociali, politici, ambientali e culturali. E la cultura, si sa, passa anche per la musica. Quali sono le dieci canzoni che ci hanno accompagnato dal 2010 ad oggi? Ecco la nostra top ten, una lista non esaustiva di dieci brani – uno per ogni anno – per tracciare un filo rosso del decennio appena concluso. 2010 – Alors on danse. Il secondo singolo del poliedrico cantante belga Stromae viene pubblicato nel settembre del 2009, ma diventa la canzone della primavera di inizio decennio, seducendo il pubblico con il suo ritmo ipnotico, un violino che sembra uno strumento etnico e il testo che, tra un elenco di problemi e l’altro, invita a ballare (per dimenticare). 2011 – Rolling in ... Leggi la notizia su open.online

