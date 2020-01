La versione di Samantha Cristoforetti sull’addio all’Aeronautica (Di venerdì 3 gennaio 2020) Ieri Repubblica ha raccontato in un articolo perché Samantha Cristoforetti lascia l’Aeronautica, sostenendo che l’astronauta si è sentita tradita dall’aeronautica militare dopo la “ministeriale” del 27 e 28 novembre scorso: Una riunione dei ministri europei che ogni due o tre anni individua gli obiettivi della politica spaziale del Vecchio continente nel quinquennio successivo e le risorse economiche con cui perseguirli. La delegazione italiana si presenta alla “ministeriale 2019” di Siviglia con un assegno da 2,3 miliardi di euro. In cambio chiede all’Esa una nuova occasione di volo per un nostro astronauta. I candidati sono Samantha Cristoforetti, la donna dei record che è stata sulla Stazione spaziale internazionale per 199 giorni tra il novembre 2014 e il giugno 2015, e Walter Villadei. Chi era a Siviglia racconta di pressioni enormi da parte dei ... Leggi la notizia su nextquotidiano

