La Formula 1 ritorna in Olanda e ritrova la ‘parabolica’ (Di venerdì 3 gennaio 2020) La curva parabolica del GP d’Olanda. La Formula 1 ‘sbarca’ a Zandvoort con il ritorno del ‘simbolo della velocità’. ZANDVOORT (Olanda) – La curva parabolica ritorna in Formula 1 nel GP d’Olanda. A distanza di qualche anno da Indianapolis, riporta il Corriere della Sera, il nuovo Gran Premio delle quattro ruote riporta nel circus i ‘simboli della velocità’. Il merito è dell’ingegnere italiano Jarno Zaffelli che è riuscito a dare vita ad un tracciato molto interessante. Max Verstappen vuole vincere davanti ai propri tifosi ma come sempre la prima stagione è ricca di sorprese con il circuito che non è conosciuto dai piloti. Il circuito di Zandvoort La Formula 1 è pronta a ritornare in Olanda dopo diversi anni. Il circuito di Zandvoort è una delle piste più complicate del campionato, come precisato dall’ingegnere ... Leggi la notizia su newsmondo

