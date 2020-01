Iliad, Ho e Tre: offerte mobile internet e minuti a gennaio 2020 (Di venerdì 3 gennaio 2020) Iliad, Ho e Tre: offerte mobile internet e minuti a gennaio 2020 Anche a gennaio 2020 continua la battaglia tra gli operatori telefonici, con Iliad, Ho e Tre in testa, per conquistare fette sempre più ampie di mercato. Novità tecnologia 2020: tendenze e dispositivi attesi entro l’anno Iliad: confermato il piano da 50 Gb Anche nel 2020, Iliad continuerà a proporre la propria offerta Giga 50. Il piano tariffario dell’operatore francese prevede minuti ed sms illimitati più 50 giga di traffico internet al costo di 7.99 euro al mese. Per sottoscrivere l’offerta bisognerà pagare anche 9,99 euro per l’acquisto della nuova Sim. I piani tariffari di Ho Nel frattempo, prosegue la promozione di Ho che prevede minuti ed sms illimitati più 70 Gb di traffico internet al costo di 5,99 euro al mese. A questi bisognerà aggiungere 99 centesimi per l’attivazione e l’acquisto della ... Leggi la notizia su termometropolitico

