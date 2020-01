I Popolari ed i Verdi austriaci hanno raggiunto un accordo (Di venerdì 3 gennaio 2020) L’Austria potrebbe presto avere, ad oltre tre mesi di distanza dalle elezioni legislative di settembre, un nuovo esecutivo. L’ex Cancelliere Sebastian Kurz, che aveva guidato, fino al mese di maggio, un governo di coalizione tra il suo Partito Popolare e la destra radicale del Partito delle Libertà, ha annunciato nella serata di mercoledì il raggiungimento di un accordo con Werner Kogler, leader dei Verdi. L’inedita partnership è frutto di lunghi negoziati volti ad appianare le differenze tra due partiti politici che, almeno stando alle apparenze, non hanno molto in comune. Kurz ha dichiarato che è stato possibile ” unire il meglio dei due mondi politici” e che si “potranno proteggere tanto i confini quanto il clima”. Kogler, invece, ha affermato che l’Austria dovrà divenire leader nella lotta al cambiamento climatico e che “è stato ... Leggi la notizia su it.insideover

