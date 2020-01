“Hunter Biden accusato di frode e riciclaggio di denaro” (Di venerdì 3 gennaio 2020) Un Natale burrascoso per la famiglia Biden. Hunter Biden, figlio dell’ex vicepresidente degli Stati Uniti e candidato alla Casa Bianca Joe Biden, sarebbe “oggetto di più di un’indagine penale che contempla frode, riciclaggio di denaro e contraffazione” secondo alcuni documenti giudiziari depositati presso un tribunale federale dell’Arkansas e diffusi dal New York Post. A novembre, un test del Dna aveva “stabilito con certezza scientifica” che Hunter Biden è il padre di un bambino di una donna dell’Arkansas: in precedenza, aveva negato di aver avuto un figlio dalla donna, ma lo scorso ottobre aveva accettato di sottoporsi al test del Dna. L’istanza al tribunale per far riconoscere che Hunter è il padre biologico di suo figlio, nato nell’agosto 2018, è stata presentata dalla 28enne Lunden Roberts. Gli avvocati della donna chiedono che il bimbo ... Leggi la notizia su it.insideover

