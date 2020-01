Genova, cade nell’area giochi: bimbo trasferito al Gaslini in elisoccorso (Di venerdì 3 gennaio 2020) Incidente nel pomeriggio a Santo Stefano D’Aveto, nell’entroterra del levante genovese, dove un bambino di 4 anni è stato soccorso dopo essere caduto all’interno di un’area giochi. E’ successo intorno alle 16. Sul posto il 118: il piccolo è stato trasferito in elicottero all’Ospedale Gaslini di Genova in codice rosso.L'articolo Genova, cade nell’area giochi: bimbo trasferito al Gaslini in elisoccorso Meteo Web. Leggi la notizia su meteoweb.eu

