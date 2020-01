Foggia, agguato a commerciante d’auto: ucciso con 2 colpi di pistola alla testa mentre guidava (Di venerdì 3 gennaio 2020) Lo hanno raggiunto mentre stava posteggiando sotto casa, in una zona periferica di Foggia. Due colpi esplosi alla testa da distanza ravvicinata dai killer che lo hanno affiancato a bordo di una moto attorno alle 21.30 di giovedì in viale Candelaro. È morto pochi secondi dopo, appena il tempo di lasciare il posto di guida e accasciarsi sul marciapiede, Roberto D’Angelo, 53 anni, commerciante d’auto con piccoli precedenti penali per reati contro il patrimonio. Secondo le prime informazioni raccolte dalla polizia, l’uomo non era legato alla criminalità organizzata Foggiana. Ma al momento non si esclude alcuna pista nelle indagini per risalire a chi e perché abbia deciso di freddare D’Angelo, che pare non abbia avuto liti o screzi nell’ultimo periodo. Il commerciante era solo alla guida dell’auto, una Fiat 500 L, alla quale si è affiancata una moto con in sella ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

