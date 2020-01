FBI la seconda stagione debutta su Rai 2 sabato 4 gennaio (Di venerdì 3 gennaio 2020) FBI su Rai 2 la seconda stagione, la trama delle puntate di sabato 4 gennaio. Instinct in seconda serata Cambia volto il sabato sera a tinte crime di Rai 2. Passate le feste da sabato 4 gennaio arriva in prima tv assoluta la seconda stagione di FBI, una serie tv crime-action capace di conquistare il pubblico di Rai 2 e ora promossa in solitaria senza l’accompagno di NCIS al seguito. sabato 4 gennaio i primi due episodi. In seconda serata prosegue l’appuntamento con la seconda e ultima stagione di Instinct. Le due serie sono in streaming contemporaneo su Rai Play dove sono disponibili on demand nei 7 giorni successivi gli episodi trasmessi. FBI 2×01-02 Un caso personale (Little Egypt): L’esplosione di una bomba in un ristorante del Queens diventa un caso personale per Omar, che lo frequentava da ragazzo, essendo cresciuto in quel quartiere. Le cose si complicano ... Leggi la notizia su dituttounpop

CinespazioBlog : Il prossimo 4 Gennaio arriva in chiaro su #rai2 la seconda stagione di #fbioncbs... -