Carburanti: Unc, ‘no a speculazioni, nessun motivo per balzo prezzi’ (Di venerdì 3 gennaio 2020) Roma, 3 gen. (Adnkronos) – “No a speculazioni sul rientro degli italiani o a rialzi dei Carburanti legati al raid Usa a Baghdad”. Ad affermarlo in una nota è Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori. “Non c’è alcun motivo per il balzo del petrolio già registrato in alcune Borse. Per ora, infatti, non c’è stato alcun annuncio da parte degli iraniani sul lato dell’offerta di petrolio. E’ prematuro anche parlare di venti di guerra o di escalation militari o, comunque, operare ed intervenire sui mercati come se la guerra fosse già alle porte” sottolinea Dona.Tra i suggerimenti dell’Unione Nazionale Consumatori per risparmiare sul rientro dalle vacanze ci sono: “non entrate nel primo distributore che vi capita appena si accende la spia della benzina, ma cercate il prezzo più basso; ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

