Auto in fiamme in contrada Alvanite: intervengono i Vigili del Fuoco (Di venerdì 3 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoAtripalda (Av) – Alle ore 06:15 di oggi 3 gennaio, i Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti ad Atripalda, in contrada Alvanite per un incendio che ha interessato un’Autovettura. Il veicolo avvolto dalle fiamme è stato spento e messo in sicurezza. L'articolo Auto in fiamme in contrada Alvanite: intervengono i Vigili del Fuoco proviene da Anteprima24.it. Leggi la notizia su anteprima24

AngelaVillani9 : RT @provinciapavese: I roghi che da settembre devastano l'Australia sono arrivati alla periferia della capitale: Canberra da giorni è avvol… - Notiziedi_it : Bagdad, raid Usa: l’auto in fiamme dopo l’attacco - Orticalab : Il veicolo è stato spento e messo in sicurezza. Episodio avvenuto intorno alle 6:15 -