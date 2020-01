Violenza su donne | Fedeli | ‘bene Jebreal su portare tema a Sanremo’

Papa Francesco contro la Violenza sulle donne : «È profanazione di Dio» : Un’omelia, quella di Papa Francesco, tutta incentrata sulle donne. Il pontefice ha condannato duramente le violenze definendole «profanazione di Dio» , ha chiesto maggior coinvolgimento delle donne nei processi decisionali e ha ricordato come la Chiesa sia «donna e madre». «Le donne sono fonti di vita. Eppure sono continuamente offese, picchiate, violentate, indotte a prostituirsi e a sopprimere la vita che portano in grembo – ...

Torino - maresciallo condannato per Violenza sessuale contro tre donne militari e ingiuria a soldato di origine maghrebina : violenza sessuale ai danni di tre giovani militari e ingiuria a un sottoposto. Sono questi i reati per i quali stamattina il Tribunale di Torino ha condannato a due anni e quattro mesi di reclusione G.G., maresciallo ordinario, capo plotone e istruttore della “Brigata alpina Taurinense”. L’uomo, un torinese di 35 anni, era l’allenatore delle quattro persone offese che dovevano prepararsi ai campionati sciistici delle truppe alpine. Tra il ...

Violenza sulle donne : si salva lasciando cellulare al bar : Ennesimo caso di Violenza sulle donne. “Per favore aiutami, chiama la polizia, mio marito mi minaccia e mi rinchiude dentro casa e si droga. Non so parlare italiano, per favore chiama polizia o carabinieri”. Questa la straziante richiesta d’aiuto lasciata da una donna vittima di maltrattamenti. Il messaggio era scritto su un cellulare lasciato di proposito dalla donna in un bar di un’area di servizio sulla Casilina. Violenza sulle donne, la ...

Francesca Pascale fonda l’associazione “I colori della libertà” - contro la Violenza sulle donne e pro Lgbtq+ : Francesca Pacale, compagna di Silvio Berlusconi, l’aveva annunciato. Ora è passata ai fatti e ha registrato ufficialmente “I colori della Libertà”, un’associazione che si pone l’obiettivo di tutelare i diritti del mondo Lgbtq+, le famiglie arcobaleno fino alle donne vittime di violenze, passando anche per l’impegno nella prevenzione dell’Hiv. Ed è così che, secondo quanto appreso da Adnkronos – Pascale ha ...

Violenza sulle donne - vuole bruciare viva l’ex moglie : preso : Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – E’ finito agli arresti domiciliari un uomo di 52 anni di Qualiano che ha minacciato più volte di bruciare viva l’ex moglie. E’ la parabola di due anni di stalking, vessazioni e minacce. Nonostante la loro relazione fosse finita da parecchio tempo, l’uomo, già noto alle forze dell’ordine, si presentava sotto casa della donna e dava prova di conoscere tutti i dettagli della sua vita privata, arrivando a ...

Violenza sulle donne - premio all’autrice e vittima Filomena Lamberti : Tempo di lettura: 1 minutoSanta Maria Capua Vetere (Ce) – Filomena Lamberti, vittima di Violenza e autrice del volume ’Un’altra vita’, sfregiata sette anni fa con l’acido dal marito, incontrerà domani 12 dicembre (ore 10) gli studenti del Liceo Classico ‘Cnevio Nevio’ di Santa Maria Capua Vetere nell’ambito di un incontro organizzato da ‘MitreoFilmFestival’/Spaziodonna onlus sezione di Salerno dal tema ‘Guardami oltre, la Violenza ...

Manovra - le modifiche approvate : rimborsi per bollette pazze - 12 milioni in più in 3 anni per la lotta alla Violenza sulle donne : Aumentano le risorse a disposizione del piano straordinario per combattere la violenze sessuale e di genere. Un emendamento alla Manovra approvato dalla commissione Bilancio del Senato stanzia 12 milioni di euro in più spalmati su tre anni. Un’altra proposta di modifica che ha ricevuto il via libera prevede il rimborso agli utenti vittime delle cosiddette bollette ‘pazze’, con un ulteriore 10% in più a titolo di risarcimento. ...

Violenza sulle donne - la Rai non rimanda in onda ‘Processo per stupro’. Per fortuna c’è la Rete : “Processo per stupro aveva mostrato 40 anni fa (e nel corso del tempo ha continuato a fornire la prova visiva e il supporto politico per una maggiore consapevolezza rispetto ai temi della Violenza sessuale) che la legge in Italia non è uguale per tutti. Allora fu una sorpresa molto inquietante perché fu chiaro agli occhi del paese che le donne, nei processi per stupro, da vittime diventano imputate di un crimine che avevano subìto, un crimine ...

Violenza sulle donne - anche a Bologna il flash mob del collettivo femminista cileno : in centinaia alla danza di strada contro lo stupro : anche a Bologna, come in altre città d’Italia, Non una di meno ha organizzato un flash mob contro lo stupro e la Violenza sulle donne. Una danza di gruppo, con bende agli occhi e bandane rosa, che si ispira al flash mob “Un Violador en tu Camino” ideato dal collettivo femminista cileno Lastesis ed esportato in tutto il mondo video Facebook/Non una di meno Bologna L'articolo Violenza sulle donne, anche a Bologna il flash mob ...

Crema - la scuola blocca iniziativa contro la Violenza sulle donne : studentessa si sfoga sui social e viene sospesa : Ha sfogato la sua rabbia sui social dopo che il preside della sua scuola ha vietato l’iniziativa organizzata da lei e dai suoi compagni contro la violenza sulle donne. Per la giornata mondiale del 25 novembre i rappresentanti degli studenti dell’Istituto superiore “Bruno Munari” di Crema avevano organizzato di leggere all’interfono storie di donne vittime di violenza e poi fare un minuto di silenzio. Ma il preside ...

Violenza donne - la spettacolare danza di gruppo che viene dal Cile e sta facendo il giro del mondo : “Lo stupratore sei tu” : Da Santiago del Cile è arrivato fino a Sidney, passando per il Messico, Berlino, Parigi, Bruxelles e persino per la Turchia. È l’inno di protesta lanciato dal collettivo Cileno Las Tesis di Oviedo. La canzone durante il fine settimana è stata urlata da centinaia di donne, come uno slogan. Tutte sono unite da una stessa convinzione, spiegata anche nel brano: “Non è stata colpa mia, né di dove ero, né come ero vestita. Lo stupratore ...